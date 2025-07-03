Набиуллина: ЦБ пока не получал заявок на возвращение иностранных банков в РФ

Заявки от иностранных банков на возвращение в Россию в Центробанк РФ пока не поступали. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Отвечая на соответвующий вопрос она указала, что в России остались «крупные банки с иностранным капиталом», однако они существенно сократили свою деятельность.

«Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь», - заключила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка РФ заявила, что международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались по вопросу возвращения в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БанкиРоссияЦентробанкЭльвира Набиуллина

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