Автопроизводитель Geely опроверг слухи об уходе из России

Информация о якобы намерении китайского автопроизводителя уйти из России не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе бренда.

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Отмечается, что СМИ стали распространять этот фейк со ссылкой на клуб фанатов автомобилей ТагАЗ.

«Бренд Geely продолжает работу в России... Подобные источники информации мы считаем не заслуживающими доверия», - заключили в компании.

Ранее информацию о возможном уходе с российского рынка опроверг автомобильный бренд Soueast, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: galaxy-geely.com
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