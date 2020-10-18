Швеция изменила отношение к ограничениям из-за коронавируса

По новым правилам, которые вступят в силу в понедельник, гражданам рекомендуется избегать общественных мест. Также местное руководство сможет вводить ограничения на пользование общественным транспортом.

Рекомендации не подразумевают введение штрафных санкций.

По мнению издания, рост инфицированных COVID-19 осенью не оправдал надежды эпидемиологов на формирование коллективного иммунитета жителей Швеции.

В Швеции зафиксировано более 103 тысяч случаев заражения COVID-19, погибли около шести тысяч человек, сообщает ВОЗ.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал мнение эксперта ВОЗ об отсутствии карантина в Швеции.

«Избыточность мер привела к тому, что сейчас практически во всех странах растет смертность. Но не от коронавируса, а от не проведенных вовремя лечебных мероприятий, несделанных операций, потому что вся плановая медицина была отменена», - пояснил Онищенко.

