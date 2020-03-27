«Швабе» готов увеличить поставки кардиооборудования для борьбы с последствиями коронавируса

«Холдинг “Швабе” как разработчик, производитель и поставщик российской медтехники различного назначения в настоящее время рассматривает возможность увеличения поставок персональных медицинских устройств для обеспечения населения. Важно, что поставляемый нами корректор артериального давления АВР-051 помимо своей основной функции также поможет улучшить общее самочувствие и эмоциональное состояние, что имеет большое значение в условиях пандемии», – сказал заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин.

АВР-051 уже доказал свою эффективность и безопасность в работе с разными группами населения на российском рынке.

«Особо внимательными должны быть пожилые люди, у которых на фоне ослабленных защитных сил организма наблюдается склонность к переживаниям, мнительности и беспокойствам, что впоследствии негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Постоянный контроль и своевременная профилактика возможных заболеваний сердца – ключевая задача в этот период», – подчеркнул президент Российского научного медицинского общества терапевтов Анатолий Мартынов.

В арсенале Холдинга «Швабе» есть и другие разработки для диагностики заболеваний сердца.

Ранее НСН сообщала, что холдинг «Швабе» и крупнейшая онкологическая клиника России и Европы расширяют научно-техническое сотрудничество. Соответствующий документ подписали замгендиректора Швабе по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и замдиректора по работе с регионами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Александр Петровский в ходе выставки «Здравоохранение-2019».

