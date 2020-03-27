«Швабе» готов увеличить поставки кардиооборудования для борьбы с последствиями коронавируса
В группу повышенного риска в условиях пандемии коронавируса входят лица пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями. В частности по информации Минздрава России и кризисного центра Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из главных причин смертности от COVID-19 во всем мире. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждения развития осложнений Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех готов увеличить поставки АВР-051 для корректировки артериального давления.
«Холдинг “Швабе” как разработчик, производитель и поставщик российской медтехники различного назначения в настоящее время рассматривает возможность увеличения поставок персональных медицинских устройств для обеспечения населения. Важно, что поставляемый нами корректор артериального давления АВР-051 помимо своей основной функции также поможет улучшить общее самочувствие и эмоциональное состояние, что имеет большое значение в условиях пандемии», – сказал заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин.
АВР-051 уже доказал свою эффективность и безопасность в работе с разными группами населения на российском рынке.
«Особо внимательными должны быть пожилые люди, у которых на фоне ослабленных защитных сил организма наблюдается склонность к переживаниям, мнительности и беспокойствам, что впоследствии негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Постоянный контроль и своевременная профилактика возможных заболеваний сердца – ключевая задача в этот период», – подчеркнул президент Российского научного медицинского общества терапевтов Анатолий Мартынов.
В арсенале Холдинга «Швабе» есть и другие разработки для диагностики заболеваний сердца.
Ранее НСН сообщала, что холдинг «Швабе» и крупнейшая онкологическая клиника России и Европы расширяют научно-техническое сотрудничество. Соответствующий документ подписали замгендиректора Швабе по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и замдиректора по работе с регионами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Александр Петровский в ходе выставки «Здравоохранение-2019».
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