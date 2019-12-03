«Швабе» и онкоцентр имени Блохина заключили партнерское соглашение

Холдинг «Швабе» (входит в госкопорацию Ростех) и крупнейшая онкологическая клиника России и Европы расширяют научно-техническое сотрудничество.

Соответствующий документ подписали замгендиректора Швабе по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и замдиректора по работе с регионами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Александр Петровский в ходе выставки «Здравоохранение-2019».

Стороны, в частности, планируют внедрение многофункциональной платформы автоматизации диагностики и скрининга.

Как отметил Иван Ожгихин, холдинг сотрудничал с центром Блохина и раньше. Нынешнее соглашение направлено как на укрепление существующих связей, так и на развитие новых.

Российская неделя здравоохранения проходит в столице с 2 по 6 декабря. Выставка организована при участии Госдумы, Минздрава, а также Совфеда, Минпромторга и Федерального агентства по туризму.

Общая площадь выставки составляет 165 тысяч квадратных метров, она включает как открытые, так и закрытые площади.

