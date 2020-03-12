«Швабе» проводит научно-техническую сессию с МФТИ

В Москве проходит первая сессия научно-исследовательского центра оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта, созданного Холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех на базе Московского физико-технического института. Взаимодействие выполняется в рамках соглашения, подписанного на форуме «Биотехмед-2019».

Основная задача научно-технической сессии – определить технологии и наиболее близкие к серийному производству изделия при совместном участии специалистов предприятий «Швабе» и ученых Московского физико-технического института (МФТИ).

«Развитие научного потенциала – одно из важнейших направлений в работе Холдинга. МФТИ имеет большую базу наработанных проектов. Совместно мы намерены определить возможность их дальнейшей реализации», - сказал заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

«Кооперация с одним из ведущих вузов страны позволит нам максимально оперативно вывести на рынок инновационные решения. С этой целью и было принято решение о создании научно-исследовательского центра оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта (НИЦ)», – отмечает заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

В сессии принимают участие около 70 человек. По ее итогам будут сформированы и согласованы технические задания и планы, отобраны наиболее важные проекты и разработки, в ближайшее время по ним будут подготовлены дорожные карты.

«Результатом стратсессии станет разработка новых технический заданий и дорожных карт по приоритетным направлениям цифровой экономики России, из которых я бы особо выделил цифровое здравоохранение, промышленное внедрение технологий искусственного интеллекта и решений в сфере «Умного дома/города», с выходом на международные рынки», – комментирует исполнительный директор НИЦ «Швабе» в МФТИ Лоран Акопян.

НИЦ создан 24 сентября 2019 года для развития сотрудничества между Холдингом и учеными при создании новых продуктов и технологий с целью улучшения качества и эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На данный момент профильные лаборатории МФТИ работают по трем направлениям – медицинская техника, оптоэлектроника и искусственный интеллект.



