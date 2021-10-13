«Шутки от Хабиба». Боец-миллионер озадачил россиян «странным» троллингом о дагестанцах

Резонансная драка произошла в московском метро 4 октября. Трое пьяных приезжих из Дагестана задевали женщин и жестоко избили заступившегося за них мужчину. Видео инцидента вызвало волну негодования. Земляки осудили хулиганов, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью того самого мужчину, Романа Ковалева, до сих пор остающегося в больнице.

Сам Ковалев признался, что сначала счел шутку Хабиба «фейком», добавив, что не обижается на чемпиона.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» - сказал Ковалев «Газете.ру».

ВАЛУЕВ - СОЖАЛЕЕТ, ЖУРОВА ГОТОВИТСЯ К УЖАСУ.

Депутат Госдумы и известный в прошлом боксер Николай Валуев попытался оправдать Хабиба, признав, что слова тот выбрал неудачно.

«Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и такой резонанс. Когда формулировка четкая, не возникает желания ее обсуждать в плоскости «Что он имел в виду». А здесь получается обратная ситуация, к сожалению», - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Другой депутат Госдумы с легендарным спортивным прошлым, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, считает, что своей «шуткой» Хабиб высмеял и пострадавшего.

При этом Журова призналась, что всегда, когда она комментирует «что-то про Хабиба», в ее жизни «начинается ужас», пишет РИА Новости.

«Этой публикацией он высмеял не только Макгрегора, но и пострадавшего. На такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, поэтому его и наградили... Люди воспринимают такие публикации буквально. Уверена, что этого не стоило делать, особенно когда ты являешься именитым спортсменом», - цитирует Журову Sport24.