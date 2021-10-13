«Шутки от Хабиба». Боец-миллионер озадачил россиян «странным» троллингом о дагестанцах
Депутат Госдумы Светлана Журова пожаловалась на проблемы после комментариев о Хабибе, а ее коллега Николай Валуев попытался оправдать шутку бойца.
В России обсуждают неудачную шутку известного бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, который решил «потроллить» своего извечного соперника Конора Макгрегора с помощью отсыла к резонансному избиению дагестанцами пассажира московского метро.
Хабиб выложил в «сториз» Instagram фото Макгрегора, подписав его: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»
Резонансная драка произошла в московском метро 4 октября. Трое пьяных приезжих из Дагестана задевали женщин и жестоко избили заступившегося за них мужчину. Видео инцидента вызвало волну негодования. Земляки осудили хулиганов, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью того самого мужчину, Романа Ковалева, до сих пор остающегося в больнице.
Сам Ковалев признался, что сначала счел шутку Хабиба «фейком», добавив, что не обижается на чемпиона.
«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» - сказал Ковалев «Газете.ру».
ВАЛУЕВ - СОЖАЛЕЕТ, ЖУРОВА ГОТОВИТСЯ К УЖАСУ.
Депутат Госдумы и известный в прошлом боксер Николай Валуев попытался оправдать Хабиба, признав, что слова тот выбрал неудачно.
«Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и такой резонанс. Когда формулировка четкая, не возникает желания ее обсуждать в плоскости «Что он имел в виду». А здесь получается обратная ситуация, к сожалению», - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Другой депутат Госдумы с легендарным спортивным прошлым, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, считает, что своей «шуткой» Хабиб высмеял и пострадавшего.
При этом Журова призналась, что всегда, когда она комментирует «что-то про Хабиба», в ее жизни «начинается ужас», пишет РИА Новости.
«Этой публикацией он высмеял не только Макгрегора, но и пострадавшего. На такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, поэтому его и наградили... Люди воспринимают такие публикации буквально. Уверена, что этого не стоило делать, особенно когда ты являешься именитым спортсменом», - цитирует Журову Sport24.
ГУБЕРНИЕВ НЕДОУМЕВАЕТ, ТАКТАРОВ РУГАЕТСЯ
Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал слова Хабиба «очень странной шуткой», предложив поинтересоваться ее смыслом у первоисточника.
«Очень странная шутка. Мне хочется понять, что Хабиб конкретно имел в виду. Для этого нужно спросить у Хабиба», - сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».
СМИ приводят гневное высказывание бывшего бойца Олега Тактарова, снимавшегося в свое время в Голливуде.
«Хабиб идет ##### (к черту)! Просто идет ##### (к черту). Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», - цитирует Тактарова «Спортс.ру».
ЛАХИЯЛОВ ЗАЩИЩАЕТ
Чуть ли не единственным, кто защитил Хабиба, стал президент махачакалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов.
«На этой теме столько спекулируют уже: и СМИ, и общественность. Я думаю, это играет плохую службу с парнями, которые, понятное дело, провинились. И без Хабиба уже подогрели, разогрели и подали этот национальный конфликт. Хабиб высказал свое мнение и имеет на это право. Уместно ли сравнивать так, как он сравнил? Не знаю, надо у него спросить», - цитирует Лахиялова «Спортбокс».
Интересно, что летом ходили слухи о том, что Хабиб может стать футболистом и подпишет контракт с «Легион-Динамо», однако этого не произошло.
БОЛЕЛЬЩИКИ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ
А вот простые болельщики, в отличие от публичных персон, не стесняются в выражениях и усматривают в «шутке» Хабиба признаки национализма.
«То есть он гордится тем, что дагестанцы регулярно избивают людей толпой? Ах, ну да, это же безобидные национальные особенности...», - пишет Mohnatiy.
«Вот сейчас он реально опозорил Дагестан, как и его соплеменники, устроившие средневековую инквизицию в метро... Какой же жалкий Хабиб», - вторит ему Harlamov17.
«Хабиб и его друзья = отморозки из метро. Так и запишем», - констатирует L1S.
«Какой же позор. Мне, как дагестанцу, очень стыдно сейчас стало за него», - резюмирует Abdul Aziz.
В конце июля журнала Forbes опубликовал новый рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первое место в нем сохранил Хабиб Нурмагомедов, по данным издания, заработавший за прошлый год $12 миллионов.
Второе место занял рэпер Моргенштерн, третье - Ольга Бузова, четвертое — Тимати, пятое – Сергей Шнуров, шестое – Ксения Собчак.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- «Везде, кроме Европы». В ВОЗ заявили о годовом минимуме смертности от COVID-19 в мире
- В России предложили продавать алкоголь по QR-коду
- Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов
- В сентябре в России возросла годовая инфляция
- Новый премьер Японии договорился о встрече с Путиным
- Путин заявил, что на «Эхе Москвы» иностранный паспорт у «каждого второго»
- Умер ученый, предлагавший использовать гелий для лечения COVID-19
- Космический корабль New Shepard Джеффа Безоса отправился во второй полёт
- The Rolling Stones отказались от песни Brown Sugar из-за критики
- «Жёстко критикует». Путин рассказал про российскую оппозицию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru