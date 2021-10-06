Хабиб Нурмагомедов заявил, что бить людей нехорошо

«Разбивать лица людям – это нехорошо на 100 процентов. Да, иногда я ломал людей, но вообще я предпочитаю удушающие приемы, борьбу. Я иногда не наказывал своих соперников, а когда уже очевидно побеждал их, то говорил им: "Эй, тебе нужно остановиться. Я не хочу наносить тебе вред», — заявил российский спортсмен.

Хабиб провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев при этом ни одного поражения. В октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов сообщил о лучшем способе разгрузиться. Это бег и тренировки.

