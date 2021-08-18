«Испуганная курица». Хабиб о Моргенштерне, Черчесове, Карпине и Коноре

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов, возглавляющий рейтинг журнала Forbes «50 самых успешных звезд России», рассказал, что думает о рэп-исполнителе Моргенштерне, а также бывшем и нынешнем тренерах сборной России по футболу Станиславе Черчесове и Валерии Карпине.

«С Черчесовым у меня хорошие отношения. У него был пик в 2018 году, лучшее достижение России, но спад на Евро - не только его вина. Сейчас пришел Карпин, и нужна новая энергия. Он вызвал других людей, но мне интересно. Я помню, как он играл за «Сельту». Я в предвкушении и жду матч с Хорватией, игра с ними наглядно покажет наш уровень», - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.