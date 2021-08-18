«Испуганная курица». Хабиб о Моргенштерне, Черчесове, Карпине и Коноре

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов, возглавляющий рейтинг журнала Forbes «50 самых успешных звезд России», рассказал, что думает о рэп-исполнителе Моргенштерне, а также бывшем и нынешнем тренерах сборной России по футболу Станиславе Черчесове и Валерии Карпине.

«С Черчесовым у меня хорошие отношения. У него был пик в 2018 году, лучшее достижение России, но спад на Евро - не только его вина. Сейчас пришел Карпин, и нужна новая энергия. Он вызвал других людей, но мне интересно. Я помню, как он играл за «Сельту». Я в предвкушении и жду матч с Хорватией, игра с ними наглядно покажет наш уровень», - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

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О Моргенштерне, занимающем второе место в рейтинге Forbes и проявляющем активный интерес к ММА, боец высказался более лаконично, отмечает «Газета.ру».

«Плейлиста как такового нет. Стараюсь не забивать голову. Моргенштерн? Я не фанат музыки. Скажем так, я не творческий человек. Хотя читаю и стихотворения знаю», - отметил Хабиб.

При этом он назвал «испуганной курицей» своего бывшего принципиального соперника, ирландца Конора Макгрегора.

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными - и выглядел, как испуганная курица», - считает Нурмагомедов.

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В конце июля журнала Forbes опубликовал новый рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первое место в нем сохранил Хабиб Нурмагомедов, по данным издания, заработавший за прошлый год $12 миллионов.

Второе место занял рэпер Моргенштерн, третье - Ольга Бузова, четвертое — Тимати, пятое – Сергей Шнуров, шестое – Ксения Собчак.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий КарпинСтанислав Черчесов
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