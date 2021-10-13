Хабиб пошутил о медали за доблесть и отвагу для Макгрегора
Боец смешанных боевых искусств, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высмеял своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора, сделав отсылку к избиению дагестанцами пассажира московского метро.
На своей странице в Instagram Нурмагомедов опубликовал Stories с фото Макгрегора и ироничной подписью.
«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — пошутил боец от лица соперника.
Так российский спортсмен напомнил о бое с ирландцем в 2018 году, который завершился победой Нурмагомедова, отмечает телеканал «360».
Напомним, инцидент в столичном метро произошел 4 октября. Тогда 25-летний Роман Ковалев вступился за девушку, к которой приставали трое уроженцев Дагестана, в ходе конфликта последние жестоко избили мужчину. Правоохранители задержали нападавших, им предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции. Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага», напоминает РИА ФАН.
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