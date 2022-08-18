Семерых постояльцев спасли из горящего хостела в Москве
В одном из хостелов в Москве вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Сотрудникам МЧС удалось спасти семь постояльцев. Огонь вспыхнул на первом этаже трехэтажного здания на Кожевническом проезде в центре города. Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров.
Эксперты выясняют все обстоятельства происшествия. Возможные причины пожара не называются.
Ранее на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел пожар в хостеле, в результате которого восемь человек погибли, еще восемь пострадали. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест инспектора отдела надзорной деятельности управления городского МЧС по Южному административному округу Романа Сабельникова, который проходит по делу
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