В Москве задержали руководство хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Правоохранители задержали руководство хостела в Москве, где в результате пожара погибли восемь человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Установлены личности восьми погибших при пожаре в хостеле Москвы

«Задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски», — приводит слова Ивановой РИА Новости.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на пятницу, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

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ФОТО: РИА Новости
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