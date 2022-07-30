«Задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски», — приводит слова Ивановой РИА Новости.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на пятницу, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

