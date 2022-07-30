В Москве задержали руководство хостела, где при пожаре погибли восемь человек
Правоохранители задержали руководство хостела в Москве, где в результате пожара погибли восемь человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
«Задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски», — приводит слова Ивановой РИА Новости.
В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.
Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на пятницу, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.
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