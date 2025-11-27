Штрафы за «допинг» не напугают киберспортсменов при миллионных выигрышах
Введение штрафов может кратно увеличить количество жалоб со стороны проигравших, которые не захотят признавать свое поражение, заявил НСН Дмитрий Смит.
Штраф за «допинг» в размере 30 тысяч рублей не будет сдерживающим фактором на серьезных киберспортивных турнирах, заявил НСН президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за использование запрещенных читов и специальных программ на киберспортивных турнирах, пишут «Известия». Также есть идея использовать технические средства для предотвращения читерства. В материале говорится, что до 80% геймеров пользуются подобным софтом. При этом технически отловить всех читеров невозможно – попадаются примерно 80% из них. Смит уверен, что штрафами проблему не решить.
«В компьютерном спорте под техническим допингом мы понимаем получение игрового преимущества за счёт запрещённых компьютерных программ (читов), которые могут быть установлены на компьютер различными способами. Сегодня наиболее распространённый способ - через игровую мышь. Спортсмены на больших финалах используют собственную компьютерную периферию (клавиатуры, наушники, мыши), с помощью которых легко можно занести в компьютер любую программу. Федерация компьютерного спорта России предлагает изменить подход к борьбе с электронным допингом: не относить его к классу допинга, а разработать и утвердить специальные технические правила. Ответственность за борьбу с этим видом допинга должна лежать не на РУСАДА, а на федерациях по технологичным видам спорта, а контролировать их работу предлагаем Министерству спорта РФ», - рассказал он.
По его словам, введение штрафов может кратно увеличить количество жалоб со стороны проигравших.
«Вряд ли штраф в размере 30 000 рублей будет сдерживающим фактором на серьезных соревнованиях, так как призовые за первые места на них зачастую измеряются миллионами. Гораздо важнее и эффективнее прививать правильное отношение, обучать и создавать условия для максимально честной игры. Кроме того, введение подобных штрафов может кратно увеличить количество жалоб со стороны проигравших. Ведь всегда проще убедить себя, что проиграл жулику, чем признать, что тебя превзошли в мастерстве. Как следствие, возрастёт и количество ресурсов, затрачиваемых судейским корпусом и спортивной арбитражной палатой», - заключил собеседник НСН.
На крупных киберспортивных турнирах всегда есть зрители и судьи, использовать читы и обходы сложно, а в онлайне за этим никак не проследить, заявил НСН известный игрок в Dota 2 Ярослав Кузнецов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru