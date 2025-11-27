Добровольцам СВО хотят засчитывать службу в выслугу лет
Правительство направило в Госдуму законопроект, который предусматривает включение времени службы в добровольческих формированиях участников спецоперации в расчет пенсий за выслугу лет. Документ размещен в думской электронной базе.
В пояснениях к инициативе указано, что предлагаемые изменения являются продолжением расширения мер соцподдержки для участников СВО.
Предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законодательством об обороне, при назначении пенсий в рамках закона № 4468-1, регулирующего пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную и приравненную службу.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин напоминал, что время участия в таких формированиях уже включается в страховой стаж при назначении страховой пенсии по старости. Новый законопроект должен обеспечить аналогичный порядок и для пенсионных выплат по выслуге лет, передает «Радиоточка НСН».
