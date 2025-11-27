Добровольцам СВО хотят засчитывать службу в выслугу лет

Правительство направило в Госдуму законопроект, который предусматривает включение времени службы в добровольческих формированиях участников спецоперации в расчет пенсий за выслугу лет. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснениях к инициативе указано, что предлагаемые изменения являются продолжением расширения мер соцподдержки для участников СВО.