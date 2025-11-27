Кинокартина из Венесуэлы получила «Бриллиантовую бабочку»

Кинокартина рассказывает о венесуэльском певце и авторе песен Али Примэра. Фильм был признан лучшей работой страны, не входящей в евразийское пространство. За победу режиссёр получил статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна 250 тысячам долларов.

«Над Венесуэлой нависла серьёзная военная угроза. И мы посвящаем эту победу нашим мужчинам и женщинам, которые работают в нашей стране каждый день», - отметил Даниэль Егрес Ричард.

Ранее в оргкомитете «Бриллиантовой бабочки» заявили, что в число конкурса вошли 34 фильма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».