Кинокартина из Венесуэлы получила «Бриллиантовую бабочку»
Фильм венесуэльского режиссера Даниэля Егреса Ричарда «Али Примэра» получила Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщает ТАСС.
Кинокартина рассказывает о венесуэльском певце и авторе песен Али Примэра. Фильм был признан лучшей работой страны, не входящей в евразийское пространство. За победу режиссёр получил статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна 250 тысячам долларов.
«Над Венесуэлой нависла серьёзная военная угроза. И мы посвящаем эту победу нашим мужчинам и женщинам, которые работают в нашей стране каждый день», - отметил Даниэль Егрес Ричард.
Ранее в оргкомитете «Бриллиантовой бабочки» заявили, что в число конкурса вошли 34 фильма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
