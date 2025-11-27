Определены победители премии «Бриллиантовая бабочка»
На церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая проходит в московской «Мастерской «12» Никиты Михалкова, объявлены лауреаты текущего года. Организаторы сообщили, что главный приз среди картин стран, не входящих в евразийское пространство, присужден венесуэльской ленте «Али Примэра». Представители фильма получили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого оценивается примерно в 250 тысяч долларов.
Аналогичный драгоценный приз передан Александру Адабашьяну, признанному лучшим актером за работу в российской картине «Двое в одной жизни, не считая собаки». В категории «Лучшая женская роль» жюри отметило Светлану Крючкову, сыгравшую в той же ленте.
Отмечается, что в общей сложности «Бриллиантовая бабочка» присуждается в 12 номинациях. В главной категории («Лучший фильм») победителем названа картина «Против течения», созданная кинематографистами Китая.
В этом году на премию были представлены работы из широкого круга стран, включая Россию, Китай, Турцию, страны Центральной Азии, а также Сербию, Венесуэлу, Кубу, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссию, Индонезию, Вьетнам и Иран, передает «Радиоточка НСН».
