Михалков осудил «воскрешение» актеров с помощью ИИ

Режиссер Никита Михалков заявил, что считает недопустимым использование технологий искусственного интеллекта для «оживления» умерших артистов и включения их в новые фильмы. Выступая на пресс-конференции в Москве, он назвал такую практику нарушением этических норм и авторских прав.

По его словам, применение ИИ, позволяющего «возвращать» выдающихся актеров, приписывать им реплики, которых они никогда не произносили, и принуждать к действиям, чуждым их творческой природе, выглядит преступным и оскорбительным.

Михалков сравнил Голливуд с поп-звездами, не пускающими молодых на сцену

Михалков подчеркнул, что подобные эксперименты зачастую служат интересам людей, не обладающих высоким профессиональным уровнем.

В то же время режиссер отметил, что не отвергает цифровые технологии как таковые. Он уточнил, что приветствует использование ИИ для создания новых художественных миров и усиления выразительных средств, если технологии не становятся доминирующим элементом и не подменяют собой творческое содержание, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
