Михалков осудил «воскрешение» актеров с помощью ИИ

Режиссер Никита Михалков заявил, что считает недопустимым использование технологий искусственного интеллекта для «оживления» умерших артистов и включения их в новые фильмы. Выступая на пресс-конференции в Москве, он назвал такую практику нарушением этических норм и авторских прав.

По его словам, применение ИИ, позволяющего «возвращать» выдающихся актеров, приписывать им реплики, которых они никогда не произносили, и принуждать к действиям, чуждым их творческой природе, выглядит преступным и оскорбительным.