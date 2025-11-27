«Никто не знает, решен этот вопрос или нет, потому что это дело Роскомнадзора. Формально основания для блокировки WhatsApp есть. Они как минимум не исполняют закон о хранении персональных данных на территории РФ, не соблюдают закон о том, что мессенджеры должны передавать номера телефонов при определенных условиях. Там около пяти законов подходят под блокировку WhatsApp. Здесь вопрос политической целесообразности, уверенности государства в том, что есть эффективная замена. Поэтому блокировка WhatsApp напрямую зависит от того, как эффективно будет использоваться мессенджер MAX. Если мессенджером пользуются, тогда все у него будет хорошо, а судьба WhatsApp будет очень короткой и жалкой. Это может произойти завтра, а может через год. Никто не готов делать ставки. Блокировку можно будет обойти, но сами VPN сегодня у нас блокируются очень активно», - рассказал он.

Перебои в работе Telegram и WhatsApp могут быть тренировкой по полной блокировке мессенджеров со стороны государства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.

