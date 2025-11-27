Нарушает пять законов: Клименко назвал неизбежной блокировку WhatsApp в России
Блокировка WhatsApp напрямую зависит от того, как эффективно будет использоваться мессенджер MAX, заявил НСН Герман Клименко.
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сегодня нарушает минимум пять российских законов, есть все основания для его блокировки, но ее сроки зависят от развития национального мессенджера, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Постоянные сбои в работе мессенджера WhatsApp демонстрируют ненадежность зарубежных цифровых платформ для российских пользователей, что свидетельствует о том, что блокировка мессенджера в России является «вопросом времени», заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в своем Telegram-канале. Клименко объяснил, почему этот вопрос продолжает обсуждаться.
«Никто не знает, решен этот вопрос или нет, потому что это дело Роскомнадзора. Формально основания для блокировки WhatsApp есть. Они как минимум не исполняют закон о хранении персональных данных на территории РФ, не соблюдают закон о том, что мессенджеры должны передавать номера телефонов при определенных условиях. Там около пяти законов подходят под блокировку WhatsApp. Здесь вопрос политической целесообразности, уверенности государства в том, что есть эффективная замена. Поэтому блокировка WhatsApp напрямую зависит от того, как эффективно будет использоваться мессенджер MAX. Если мессенджером пользуются, тогда все у него будет хорошо, а судьба WhatsApp будет очень короткой и жалкой. Это может произойти завтра, а может через год. Никто не готов делать ставки. Блокировку можно будет обойти, но сами VPN сегодня у нас блокируются очень активно», - рассказал он.
Перебои в работе Telegram и WhatsApp могут быть тренировкой по полной блокировке мессенджеров со стороны государства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.
