СМИ: Встреча в Белом доме запустила новый раунд переговоров по Украине

Закрытое совещание в Белом доме 18 ноября, на котором вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио представили Дональду Трампу обновлённый 28-пунктный план урегулирования конфликта на Украине, стало отправной точкой для последующего дипломатического раунда в Женеве. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителей администрации.

По данным издания, именно после этой встречи Трамп санкционировал переговоры, в ходе которых американская и украинская стороны сократили перечень условий с 28 до 20 пунктов и достигли содержательного согласия по 18 из них. Два оставшихся положения публично не раскрываются, поскольку затрагивают наиболее чувствительные темы — возможные территориальные уступки Киева и архитектуру гарантий безопасности.

В ходе обсуждения Трамп предложил направить в Киев министра армии США Дэна Дрисколла, который и без того готовился к поездке для оценки боеспособности украинских сил. По словам одного из собеседников издания, задачей Дрисколла было получение прямой и неприглаженной оценки военной обстановки от командования ВСУ.

Axios отмечает, что консультации по украинской стратегии сейчас проходят практически ежедневно по телефону и не реже раза в неделю в очном формате. В процесс вовлечены Вэнс, Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и спецпосланник Стив Уиткофф; недавно к ним присоединился Джаред Кушнер. Уточняется, что именно Уиткофф и Кушнер подготовили первоначальный, 28-пунктный проект, используя подход, примененный ими ранее на ближневосточных переговорах по Газе, передает «Радиоточка НСН».

