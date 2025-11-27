СМИ: Встреча в Белом доме запустила новый раунд переговоров по Украине
Закрытое совещание в Белом доме 18 ноября, на котором вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио представили Дональду Трампу обновлённый 28-пунктный план урегулирования конфликта на Украине, стало отправной точкой для последующего дипломатического раунда в Женеве. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителей администрации.
По данным издания, именно после этой встречи Трамп санкционировал переговоры, в ходе которых американская и украинская стороны сократили перечень условий с 28 до 20 пунктов и достигли содержательного согласия по 18 из них. Два оставшихся положения публично не раскрываются, поскольку затрагивают наиболее чувствительные темы — возможные территориальные уступки Киева и архитектуру гарантий безопасности.
В ходе обсуждения Трамп предложил направить в Киев министра армии США Дэна Дрисколла, который и без того готовился к поездке для оценки боеспособности украинских сил. По словам одного из собеседников издания, задачей Дрисколла было получение прямой и неприглаженной оценки военной обстановки от командования ВСУ.
Axios отмечает, что консультации по украинской стратегии сейчас проходят практически ежедневно по телефону и не реже раза в неделю в очном формате. В процесс вовлечены Вэнс, Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и спецпосланник Стив Уиткофф; недавно к ним присоединился Джаред Кушнер. Уточняется, что именно Уиткофф и Кушнер подготовили первоначальный, 28-пунктный проект, используя подход, примененный ими ранее на ближневосточных переговорах по Газе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ханжество и истерика»: Вассерман осудил запрет на пересылку интимных фото
- Дюжев увидел в «Бриллиантовой бабочке» традиции и стойкость
- Определены победители премии «Бриллиантовая бабочка»
- Добровольцам СВО хотят засчитывать службу в выслугу лет
- Киев и Вашингтон продолжат переговоры по урегулированию в конце недели
- «Россию не отменить!»: Захарова восхитилась «бабочкой» Михалкова
- Михалков осудил «воскрешение» актеров с помощью ИИ
- Нарушает пять законов: Клименко назвал неизбежной блокировку WhatsApp в России
- СМИ: Встреча в Белом доме запустила новый раунд переговоров по Украине
- Кинокартина из Венесуэлы получила «Бриллиантовую бабочку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru