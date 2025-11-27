СМИ: Встреча в Белом доме запустила новый раунд переговоров по Украине

Закрытое совещание в Белом доме 18 ноября, на котором вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио представили Дональду Трампу обновлённый 28-пунктный план урегулирования конфликта на Украине, стало отправной точкой для последующего дипломатического раунда в Женеве. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителей администрации.

По данным издания, именно после этой встречи Трамп санкционировал переговоры, в ходе которых американская и украинская стороны сократили перечень условий с 28 до 20 пунктов и достигли содержательного согласия по 18 из них. Два оставшихся положения публично не раскрываются, поскольку затрагивают наиболее чувствительные темы — возможные территориальные уступки Киева и архитектуру гарантий безопасности.