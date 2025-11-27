Киев и Вашингтон продолжат переговоры по урегулированию в конце недели
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская и американская делегации намерены возобновить переговоры по урегулированию конфликта в конце текущей недели. По его словам, консультации станут продолжением обсуждений, которые 23 ноября проходили в Женеве.
Ермак напомнил, что накануне провел разговор с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, чьего приезда в Киев украинские власти ожидают в ближайшие дни. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, Дрисколл уже направляется на Украину, и его прибытие возможно в четверг или пятницу.
В своем сообщении в Telegram Ермак подчеркнул, что совместная работа с американской стороной будет направлена на развитие результатов женевских встреч и должна вестись в оперативном режиме, чтобы не терять достигнутый темп.
Ранее в Женеве состоялись переговоры представителей США, ЕС и Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио тогда заявил, что Вашингтон выделил в отдельный трек вопросы урегулирования, связанные с европейской повесткой и обязательствами НАТО, передает «Радиоточка НСН».
