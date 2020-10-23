В деньгах ли дело? Психолог о том, почему россияне не носят маски
Психолог и врач в эфире НСН поспорили насчёт того, как убедить россиян носить маски и перчатки.
Раздавать бесплатно медицинские маски в общественных местах - магазинах, кафе, спортзалах предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. По их мнению, это поспособствует тому, чтобы те россияне, которые пока этого не делают, начали использовать маски и перчатки в общественных местах, сообщает радио Sputnik.
Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в эфире НСН выразил сомнение в эффективности такой меры.
«Не считаю, что это предложение вызовет желание маски носить. Люди не носят маски не потому, что им не хватает денег. Это не столь дорогой атрибут. Одну маску можно носить неделю, никто не будет проверять, сколько раз ее меняли. Не в деньгах дело. Люди просто не верят в то, что говорится. Что маски могут выручить», - пояснил Конфисахор.
По его мнению, не помогут и штрафы.
«Только еще больше людей обозлят. Потому что финансовое положение людей стало намного хуже, чем было. Контролировать нужно, но без штрафов», - добавил эксперт.
Психолог также усомнился в эффективности социальной рекламы. «Социальная реклама не работает. Люди деньги осваивают, не более того. Если люди сами не поймут, что им это надо, ситуация не исправится. Мое мнение циничное: не надо дергать людей, оставить на самотек. Каждый сам должен отвечать за свое здоровье, своих близких, за свою жизни», - сказал психолог.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, наоборот, считает, что нежелание россиян носить средства индивидуальной защиты объясняется именно денежным фактором.
«Деньги всегда имеют значение. В Германии, например, при вывозе мусора имеет значение сумма в пять центов. Сортированный мусор стоит столько-то, а несортированный – на пять центов дешевле. Что касается масок, то несколько дней назад на одном ток-шоу я предложил на бесплатные маски для людей тратить деньги, полученные от штрафов за нарушение масочного режима. Так что власти регионов могут объявить, что штрафы пойдут не кому-то в карман, а на бесплатные средства защиты – маски, перчатки», - объяснил Жемчугов в эфире НСН.
Он также призвал к более активному информированию людей о пользе масок и перчаток.
«Мало объясняем механизмы передачи вируса, зачем это все. Есть еще мнение, что маски каким-то образом влияют на заболеваемость. Еще есть такая необъяснимая вещь, как критика ношения перчаток со стороны представителей власти. Перчатки – это оправданная мера. Но не объяснили. И масса противоречивой информации рождает у населения недоверие ко всем мерам. Нужно людям объяснять, чтобы рекомендации были логически просты и понятны всем», - заключил медик.
Ранее Владислав Жемчугов рассказал НСН, кто должен вакцинироваться от коронавируса в первую очередь.
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