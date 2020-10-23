В деньгах ли дело? Психолог о том, почему россияне не носят маски

Раздавать бесплатно медицинские маски в общественных местах - магазинах, кафе, спортзалах предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. По их мнению, это поспособствует тому, чтобы те россияне, которые пока этого не делают, начали использовать маски и перчатки в общественных местах, сообщает радио Sputnik.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в эфире НСН выразил сомнение в эффективности такой меры.

«Не считаю, что это предложение вызовет желание маски носить. Люди не носят маски не потому, что им не хватает денег. Это не столь дорогой атрибут. Одну маску можно носить неделю, никто не будет проверять, сколько раз ее меняли. Не в деньгах дело. Люди просто не верят в то, что говорится. Что маски могут выручить», - пояснил Конфисахор.

По его мнению, не помогут и штрафы.

«Только еще больше людей обозлят. Потому что финансовое положение людей стало намного хуже, чем было. Контролировать нужно, но без штрафов», - добавил эксперт.