Житель Новгорода открыл стрельбу после просьбы надеть маску

Пассажир автобуса в Великом Новгороде начал стрельбу после просьбы кондуктора надеть защитную маску.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 36-летний мужчина отказался надеть маску в автобусе. Другой пассажир сделал замечание и попросил мужчину выйти из транспорта. В ответ пассажир без маски несколько раз ударил второго мужчину по лицу, а после выстрелил в него из травматического пистолета, попав в ногу.

На место происшествия прибыли полицейские. Пострадавшему не потребовалась госпитализация, правоохранители оказали ему первую помощь. Стрелка задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Между тем в Сургуте, из автобусов за проезд без масок высаживали на холод школьников. Как сообщает ОТР, в ситуацию пришлось вмешаться мэру этого югорского города Вадиму Шувалову. Он считает неприемлемым такую меру в отношении детей.

Ранее стало известно об инциденте в Москве: мужчина ударил женщину ножом после замечания об отсутствии у него маски. Пострадавшую госпитализировали.