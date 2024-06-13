«Их роль в другом»: Генерал Заварзин выступил против отправки арестанток на СВО

По его словам, сейчас на спецоперации есть женщины, но это исключительные случаи.



«На СВО есть женщины: и снайперы, и санитары, эвакуируют раненых, с дронами работают. Это исключительные случаи, идет суперотбор. Женщины сами приходят в военкоматы и просятся на спецоперацию, им иногда идут навстречу. Не как у украинцев сейчас, когда они целыми батальонами бросают своих женщин на смерть, в мясорубку. Мы должны оберегать наших женщин, не надо всех под одну гребенку. Я против этого», - заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракт в 2023 году, в этом году в военкоматы пришли уже более 160 тысяч человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

