«Их роль в другом»: Генерал Заварзин выступил против отправки арестанток на СВО
Люди, получившие большой тюремный срок, хотят искупить свою вину кровью, сражаясь на поле боя, заявил Виктор Заварзин.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в эфире НСН заявил, что пока нет смысла отправлять женщин в зону проведения спецоперации на Украине.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о том, что женщины-арестантки начали проситься на СВО. Однако пока ни один запрос не был удовлетворен — причинами служат возраст и неподходящие статьи заключенных. Реакция из Госдумы не заставила себя ждать: первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что «у защитников Отечества ширинка должна быть спереди». Заварзин призвал не принижать роль женщин.
«Сперва надо разобраться с мужиками. У нас вполне достаточно ресурсов, личного состава хватает, не нужна никакая мобилизация и так далее. Лично я не вижу целесообразности отправлять на СВО женщин-арестанток. Почему возникла вообще такая тема с арестантами: люди, получившие большой срок, хотят искупить свою вину кровью. Во время войны были штрафные батальоны. Поживем, увидим, конечно, но предназначение женщин должно быть в другом, не надо принижать роль женщины», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас на спецоперации есть женщины, но это исключительные случаи.
«На СВО есть женщины: и снайперы, и санитары, эвакуируют раненых, с дронами работают. Это исключительные случаи, идет суперотбор. Женщины сами приходят в военкоматы и просятся на спецоперацию, им иногда идут навстречу. Не как у украинцев сейчас, когда они целыми батальонами бросают своих женщин на смерть, в мясорубку. Мы должны оберегать наших женщин, не надо всех под одну гребенку. Я против этого», - заключил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракт в 2023 году, в этом году в военкоматы пришли уже более 160 тысяч человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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