Минобороны сообщило об обмене военнопленными с Украиной 75 на 75

В результате переговоров в Россию с подконтрольной Киеву территории возвращены 75 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

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Освобождённые военнослужащие РФ будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Они пройдут полное медицинское обследование и реабилитацию в медцентрах Минобороны.

Всем российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отметили в ведомстве. В материале уточняется, что обмен произошел при гуманитарном содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Москве приостановили работу по возвращению военнопленных на родину из-за действий Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Офис президента Украины/president.gov.ua
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