Минобороны сообщило об обмене военнопленными с Украиной 75 на 75

Освобождённые военнослужащие РФ будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Они пройдут полное медицинское обследование и реабилитацию в медцентрах Минобороны.

Всем российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отметили в ведомстве. В материале уточняется, что обмен произошел при гуманитарном содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Москве приостановили работу по возвращению военнопленных на родину из-за действий Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».