Минобороны сообщило об обмене военнопленными с Украиной 75 на 75
В результате переговоров в Россию с подконтрольной Киеву территории возвращены 75 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Освобождённые военнослужащие РФ будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Они пройдут полное медицинское обследование и реабилитацию в медцентрах Минобороны.
Всем российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отметили в ведомстве. В материале уточняется, что обмен произошел при гуманитарном содействии Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Москве приостановили работу по возвращению военнопленных на родину из-за действий Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru