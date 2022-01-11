Штамм «омикрон» выявили у ростовчанки и её грудного ребёнка

По его словам, ни пациенты, ни члены их семьи и близкие, не выезжали за рубеж, а также не имели контактов с вернувшимися из-за границы.

«Следовательно... «омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», - заключил Ковалев.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», который будет передаваться в основном через детей.