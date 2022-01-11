Штамм «омикрон» выявили у ростовчанки и её грудного ребёнка

Глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что женщина из Ростова-на-Дону и её шестимесячный ребёнок заразились штаммом коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

В ВОЗ заявили, что за два месяца «омикроном» заразится половина Европы

По его словам, ни пациенты, ни члены их семьи и близкие, не выезжали за рубеж, а также не имели контактов с вернувшимися из-за границы.

«Следовательно... «омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», - заключил Ковалев.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», который будет передаваться в основном через детей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммРостовская ОбластьРостов-на-Дону
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