Шохин назвал условие сокращения рабочей недели
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал условия, необходимые для перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России, пишет РБК.
По его словам, для этого требуется гибкое законодательство, которое бы позволяло решать вопросы между сотрудником и работодателем в индивидуальном порядке. Главным же условием для сокращения рабочих часов должна стать работа на результат.
«В тех видах деятельности, где результат не связан с индустриально-конвейерным видом производства, вполне возможно обеспечить и высокую производительность, и необязательность присутствия в течение 40 часов на рабочем месте», — заявил Шохин.
Напомним, речь о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю завёл в начале лета премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подробнее о том, как восприняли эту идею в его окружении, а также в экспертном сообществе, читайте в материале НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Кремле отреагировали на приговор Устинову по делу о пострадавшем ОМОНовце
- В ООН призвали Киев защитить права нацменьшинств
- «Вы в своём уме? Комон?». Шнуров вступился за осуждённого Устинова
- Более 20 человек погибли при взрыве на митинге президента Афганистана
- БТР насмерть сбил двух росгвардейцев в Смоленской области