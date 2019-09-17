Шохин назвал условие сокращения рабочей недели

По его словам, для этого требуется гибкое законодательство, которое бы позволяло решать вопросы между сотрудником и работодателем в индивидуальном порядке. Главным же условием для сокращения рабочих часов должна стать работа на результат.

«В тех видах деятельности, где результат не связан с индустриально-конвейерным видом производства, вполне возможно обеспечить и высокую производительность, и необязательность присутствия в течение 40 часов на рабочем месте», — заявил Шохин.

Напомним, речь о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю завёл в начале лета премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подробнее о том, как восприняли эту идею в его окружении, а также в экспертном сообществе, читайте в материале НСН.

