Четырехдневная маниловщина

Не дает покоя премьер-министру идея сокращения рабочей недели, озвученная этим летом им же самим. В пятницу Дмитрий Медведев обсуждал перспективы перехода на четырехдневку с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, всецело эту мысль поддержавшим. Премьер-министр обусловил возможность сокращения ситуацией в экономике: «В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств», - сказал Медведев. Собеседники поговорили и о необходимости приведения трудового законодательства в соответствие с требованиями XXI века и цифровой эпохи, и о защите тех, кто работает в новых формах занятости, в частности, дистанционной, сохранении всех существующих гарантий для работников.

Если смотреть правде в глаза, то глава ФНПР остался одним из тех немногих, кто еще готов составить компанию премьер-министру в обсуждении перспектив четырехдневки. Подавляющее большинство работодателей, по опросам, выступают против, что понятно. Крайний скептицизм по отношению к этой идее не скрывают не то, что в экспертном сообществе – даже в кабинете министров Медведева. В кулуарах недавно прошедшего Восточного экономического форуму члены кабмина активно высказывались на эту тему. Так, министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневке: повышение доходов населения и рост производительности труда. О возможных сроках перехода к сокращенной рабочей неделе он даже не стал говорить: «важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения», - указал Орешкин. Сроки выполнения этой задачи, наверное, не сможет назвать никто.

Его коллега, министр труда Максим Топилин, сам того, вероятно, не желая, был еще более суров к начальнику: сокращение рабочей недели будет возможно через 40-50 лет, - заявил он во Владивостоке. Это, отметим, сказал человек, возглавляющий ведомство, которому поручено к 30 сентября проработать предложения по сокращению рабочей недели. Коротко и ясно: сократить можно, но через полвека. Таким своим прогнозом он фактически поставил точку в дискуссии. Если, конечно, не предположить, что они с премьер-министром будут готовить такой подарок на собственные столетние юбилеи. А если это так, то разделить их радость смогут далеко не все свидетели нынешней увлекательной дискуссии, которым еще предстоит пережить так называемую пенсионную реформу, вылившуюся в значительное повышение возраста выхода на пенсию. Внимание с которой с момента ее одобрения пытаются переключить на что-нибудь позитивное. Но в этом случае несбыточное.

