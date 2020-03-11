Шнуров посвятил стихотворение отмене президентских сроков Путина
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное отмене ограничений президентских сроков российского лидера Владимира Путина.
По мнению автора, Путин долго думал, как остаться на посту президента, и решил внести поправки в Конституцию.
«Путин долго думал как
Так уйти, чтобы остаться.
«Можно не любить меня.
На все, право, божья милость,
Но чтоб такого поменять,
Чтоб ничто не изменилось?
Конституция! Точняк!
Впишем всякой лабуды!
Избиратель наш обмяк,
Но не вижу в том беды», - пишет лидер «Ленинграда».
Далее Шнуров сравнивает Россию с Китаем «по свободам и правам» и отмечает, что президент в стране превратился в «избранного монарха».
«Как веревочке ни виться,
Будешь избранным Монархом», - заключает Шнуров.
Первый рабочий день после длинных праздничных выходных подарил россиянам сразу несколько важных событий: падение рубля, инициативы о досрочных выборах в Госдуму и обнулении президентских сроков. Все они прогнозировались с разной степенью вероятности, пишет НСН.
О возможном обнулении президентских сроков рассказывал ушедший с госслужбы Владислав Сурков, отмечавший, что такой шаг необходим с точки зрения «юридической чистоты» при изменении Конституции.
Президент Владимир Путин 10 марта лично приехал в Госдуму и высказался по поступившим предложениям. Инициативу обнулить президентские сроки выдвинула депутат Госдумы Валентина Терешкова. По словам главы государства, это станет возможно, если соответствующую поправку примет Федеральное Собрание, а Конституционный суд даст положительное заключение. Однозначно о своих планах Путин не высказался, отметив лишь, что пока много работы, а в 2024 году – «там видно будет». Обнуление президентских сроков позволит ему участвовать в президентских выборах 2024 и 2030 годов.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с НСН сравнил происходящее с хорошо срежиссированным спектаклем, отметив выбранный властями момент.
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