Шнуров посвятил стихотворение отмене президентских сроков Путина

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное отмене ограничений президентских сроков российского лидера Владимира Путина.

По мнению автора, Путин долго думал, как остаться на посту президента, и решил внести поправки в Конституцию.

«Путин долго думал как

Так уйти, чтобы остаться.

«Можно не любить меня.

На все, право, божья милость,

Но чтоб такого поменять,

Чтоб ничто не изменилось?

Конституция! Точняк!

Впишем всякой лабуды!

Избиратель наш обмяк,

Но не вижу в том беды», - пишет лидер «Ленинграда».

Далее Шнуров сравнивает Россию с Китаем «по свободам и правам» и отмечает, что президент в стране превратился в «избранного монарха».

«Как веревочке ни виться,

Будешь избранным Монархом», - заключает Шнуров.