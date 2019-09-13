«Шмякнемся». Сокращение рабочего дня назвали угрозой экономике
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что сначала нужно повысить производительность труда, а уже потом думать о сокращении рабочего дня.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отмене действия всех советских нормативных актов до конца 2019 года, в том числе декрета комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко позже заявил, что на продолжительность рабочего дня в России это никак не повлияет, так как у кабмина нет полномочий по регулированию продолжительности трудового процесса.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что все последние разговоры о сокращении рабочего дня и рабочей недели не имеют под собой почвы.
«Если говорить о том, что когда-то в каком-то светлом будущем будет возможность сократить рабочий день или неделю – да, это, безусловно, будет. Но для этого нужен рост производительности труда – это экономический закон. Мы почему-то считаем, что физические законы объективны и нарушать их нельзя. Экономические законы ровно точно так же объективны. Мы можем их нарушить, но обязательно "шмякнемся". Все эти разговоры иначе как инсинуацией я назвать не могу – они не к месту, не ко времени, не имеют под собой никакой экономической основы», - сказала она.
Варшавская добавила, что работодатели могут корректировать продолжительность рабочего дня и без инструкций сверху.
«У нас, вообще-то, предусмотрена для работодателей возможность установления гибких графиков. Пусть этим и пользуются. В ряде случае это возможно и даже нужно. Это должно быть официально оформлено, а не на уровне мне начальник разрешил приходить на работу полчаса позже», - заключила профессор.
Ранее исследование портала HeadHunter показало, что большинство работодателей выступают против четырехдневной рабочей недели. О возможности сокращения рабочей недели ранее высказался Дмитрий Медведев.
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