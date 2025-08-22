Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
22 августа 202508:18
Российская теннисистка Диана Шнайдер прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
Спортсменка в четвертьфинальном матче одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс. Игра завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу россиянки.
На следующем этапе Шнайдер встретится с представительницей США Алисией Спаркс.
Диане Шнайдер 21 год, она занимает 22-ю строчку рейтинга WTA.
Ранее россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Кливленде, пишет RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru