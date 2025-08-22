Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике

Российская теннисистка Диана Шнайдер прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

Спортсменка в четвертьфинальном матче одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс. Игра завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу россиянки.

На следующем этапе Шнайдер встретится с представительницей США Алисией Спаркс.

Диане Шнайдер 21 год, она занимает 22-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Кливленде, пишет RT.

