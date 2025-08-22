Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике

Силы ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России Сотрудники силовых структур, которые обороняли приграничные территории России, смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без подачи заявления За минувшие сутки в лесах Иркутской области ликвидирован один пожар Количество погибших в результате наводнения туристов в Китае возросло до 12 человек Россия планирует отправку нового биоспутника на орбиту