В правительстве рассказали о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня

Российское правительство не в состоянии менять продолжительность рабочего дня, потому что это не его прерогатива. Об этом сообщил вице-премьер Константин Чуйченко в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Речь шла об шла о ряде устаревших законов, принятых во времена СССР и РСФСР, которые планируется отменить. В их числе декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. Чуйченко пояснил, что отмена старых законов не изменит продолжительность рабочего дня, так как она установлена Трудовым кодексом, передает РЕН ТВ.

«Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции», — цитирует РИА ФАН Чуйченко.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал так называемую «регуляторную гильотину», которая предполагает прекращение действия с 1 января 2020 года целого ряда устаревших правовых актов СССР и РСФСР, напоминает Ura.ru. Среди них и декрет Совнаркома от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что вопрос четырехдневной рабочей недели закрыли.







