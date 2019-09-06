Кричевский: Вопрос с четырехдневной рабочей неделей закрыли в Минтруда

Никита Кричевский: «Прошлым летом премьер Медведев сообщил о том, что четырехдневная рабочая неделя – это то, к чему мы все должны стремиться. И тут же дал поручение Минтруда разработать необходимые для этого положения. Господин Топилин, не сказать, чтобы отправил премьера Медведева в известном направлении, но закрыл этот вопрос, потому, что 50 лет – это явно не тот срок, который господин Топилин и даже премьер Медведев проживут на своих постах», - подчеркнул он, общаясь с НСН.

