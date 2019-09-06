Кричевский: Вопрос с четырехдневной рабочей неделей закрыли в Минтруда
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Кредитная нагрузка россиян приблизилась к пиковому уровню
Кредитная нагрузка россиян приблизилась к пиковому уровню. Банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии нынешнего года коэффициент обслуживания долга вырос с 9,9 до 10,4%. Цифра рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств.
Никита Кричевский: «Никакой это не пик! Когда эти цифры будут составлять 30, 40 а то и 50 процентов, тогда и будем говорить: "Шеф! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» - заметил Никита Кричевский в беседе с НСН.
Глава Минтруда обозначил сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минтруда МаксимТопилин обозначил сроки перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, сокращение рабочей недели будет возможно через 40-50 лет.
Никита Кричевский: «Прошлым летом премьер Медведев сообщил о том, что четырехдневная рабочая неделя – это то, к чему мы все должны стремиться. И тут же дал поручение Минтруда разработать необходимые для этого положения. Господин Топилин, не сказать, чтобы отправил премьера Медведева в известном направлении, но закрыл этот вопрос, потому, что 50 лет – это явно не тот срок, который господин Топилин и даже премьер Медведев проживут на своих постах», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
В России могут разрешить выплату некоторых пенсионных средств единовременно
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет. Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.
Никита Кричевский: «Кроме того, напомню, в начале этой недели Пенсионный фонд России предложил выплачивать незначительные пенсионные накопления единовременно. Эти две инициативы, фактически, закрывают вопрос разворовывания пенсионных средств, а абсолютное большинство пенсионеров (да что там, «досрочников» предпенсионного возраста) будут искренне рады 50, 60, а в некоторых случаях и 100 тысячам накопленных пенсионных средств, которые им выдадут единовременно», - сказал НСН Никита Кричевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.