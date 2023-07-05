Шлейф пепла от Шивелуча распространился на 95 километров

Шлейф пепла камчатского вулкана Шивелуч распространился на 95 километров, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка

Он движется в сторону Тихого океана. Его высота — до 3 километров над уровнем моря.

Вулканический пепел представляет опасность для авиаперевозок.

Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МЧС Камчасткого края
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