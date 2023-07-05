Шлейф пепла от Шивелуча распространился на 95 километров
5 июля 202305:31
Шлейф пепла камчатского вулкана Шивелуч распространился на 95 километров, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Он движется в сторону Тихого океана. Его высота — до 3 километров над уровнем моря.
Вулканический пепел представляет опасность для авиаперевозок.
Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шлейф пепла от Шивелуча распространился на 95 километров
- Рогов: Украина готовится к наступлению на Запорожском направлении
- В Екатеринбурге из-за пожара эвакуируют жилой дом
- Путин сообщил об экономических показателях РФ выше ожидаемых
- Число пострадавших при обстреле Макеевки возросло до 36
- Макрон не исключил отключение соцсетей во Франции
- Британские истребители подняли на перехват самолетов РФ в Прибалтике
- Стало известно, как «Титан» ранее застревал на океанском дне
- Подростки жестоко избили девочку в Улан-Удэ
- Стало известно, за сколько «Реал» выкупил Мбаппе у ПСЖ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru