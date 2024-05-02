Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми

Никчемными людьми назвал журналистов блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, который доступен в соцсети «ВКонтакте».

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По мнению Лебедева, в журналистику не пойдут нормальные люди — это удел тех, кто «больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой».

Он также добавил, что журналисты ошибаются при создании материалов из-за некачественной работы с информацией. Лебедев отметил, что представители данной профессии ни в чем не разбираются.

Ранее Лебедев сравнил визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву с колонизацией Земли марсианами.

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ФОТО: РИА Новости
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