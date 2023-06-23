На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка

Он является одни из самых высочайший в России. Вулкан проснулся после затишья, которое длилось 1,5 года.

В настоящее время лава фонтанирует в кратере вулкана. Опасности для населенных пунктов или авиации пока нет.

Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

