На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает «РЕН ТВ».

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка увеличилось до девяти

Он является одни из самых высочайший в России. Вулкан проснулся после затишья, которое длилось 1,5 года.

В настоящее время лава фонтанирует в кратере вулкана. Опасности для населенных пунктов или авиации пока нет.

Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Нескоромный
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