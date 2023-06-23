На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка
23 июня 202306:02
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает «РЕН ТВ».
Он является одни из самых высочайший в России. Вулкан проснулся после затишья, которое длилось 1,5 года.
В настоящее время лава фонтанирует в кратере вулкана. Опасности для населенных пунктов или авиации пока нет.
Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru