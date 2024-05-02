Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала СВО
Бывший заместитель командующего 18-й армии России полковник Магомедали Магомеджанов посмертно удостоен звания Героя России, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
Ранее в общественной палате Дагестана сообщалось, что Магомеджанов скончался 14 февраля в госпитале Севастополя от полученных ранений в зоне боевых действий. Полковника похоронили 17 февраля в его родном селе Хлют Рутульского района с воинскими почестями.
Глава Дагестана подчеркнул, что это уже десятый дагестанец, который с начала СВО получил звание Героя России.
Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества, который погиб во время атаки украинских дронов, напоминает «Радиоточка НСН».
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