ВЦИОМ: Пасха входит в тройку наиболее важных праздников для россиян

Уточняется, что 29% респондентов относят Пасху к значимым праздникам, 61% участников опроса также считают важным праздником День Победы, 58% выделили Новый год. При этом около 12% россиян полагают, что Пасха утратила свой сакральный смысл.

Также 67% респондентов относятся к этому празднику, как к традиции. Каждый десятый опрошенный заявил, что событие ассоциируется с приятными приготовлениями. В 2024 году Пасху намерены праздновать 85% россиян.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, обойдется россиянам в 443 рубля. Средняя цена на кулич в апреле 2024 года составила 243,5 рубля. Цена за год выросла на 10%, а продажи – на 197%, передает «Радиоточка НСН».

