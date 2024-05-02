ВЦИОМ: Пасха входит в тройку наиболее важных праздников для россиян
Пасха входит в топ-3 наиболее важных для россиян праздников, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что 29% респондентов относят Пасху к значимым праздникам, 61% участников опроса также считают важным праздником День Победы, 58% выделили Новый год. При этом около 12% россиян полагают, что Пасха утратила свой сакральный смысл.
Также 67% респондентов относятся к этому празднику, как к традиции. Каждый десятый опрошенный заявил, что событие ассоциируется с приятными приготовлениями. В 2024 году Пасху намерены праздновать 85% россиян.
Ранее сообщалось, что набор продуктов для пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, обойдется россиянам в 443 рубля. Средняя цена на кулич в апреле 2024 года составила 243,5 рубля. Цена за год выросла на 10%, а продажи – на 197%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru