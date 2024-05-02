Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня

Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу пройдет 7 июня, говорится в релизе Российского футбольного союза.

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Отмечается, что спортивное состязание состоится в Минске.

Ранее власти Белоруссии внесли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также предстоящий чемпионат Европы—2024, в перечень правообладателей из недружественных стран, отмечает RT. Согласно принятому решению, белорусские телеканалам смогут транслировать матчи футбольного турнира без согласия и разрешения правообладателей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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