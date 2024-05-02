Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня
2 мая 202414:03
Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу пройдет 7 июня, говорится в релизе Российского футбольного союза.
Отмечается, что спортивное состязание состоится в Минске.
Ранее власти Белоруссии внесли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также предстоящий чемпионат Европы—2024, в перечень правообладателей из недружественных стран, отмечает RT. Согласно принятому решению, белорусские телеканалам смогут транслировать матчи футбольного турнира без согласия и разрешения правообладателей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Пасха входит в тройку наиболее важных праздников для россиян
- Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня
- СМИ: Депутаты сдадут ПЦР-тест перед инаугурацией президента РФ 6 мая
- Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала СВО
- Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок
- Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми
- СМИ: Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35%
- В Волгограде установили огромную грампластинку с песнями Пахмутовой
- Аналитики предупредили россиян об активизации хакеров на майских праздниках
- Экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru