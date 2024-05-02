«Это безумие»: Актриса Аронова об участии в проекте «Лед-3»
Предложение принять участие в съемках фильма «Лед-3» показалось безумием актрисе Марии Ароновой, заявила она в интервью Юлии Меньшовой на YouTube-канале.
По словам актрисы, изначально идея стать частью трилогии показалась ей «идиотизмом». Она отказалась от съемок, сказав, что считает этот проект «безумием». Однако после такого решения Ароновой написали коллеги по проекту с просьбой пересмотреть свое мнение. В том числе, артистка получила письмо от Александра Петрова и телефонный звонок от Федора Бондарчука, после чего она передумала. Аронова поняла, что ей важно не подвести команду и сам проект, который может быть под угрозой из-за ее отказа.
Как уточняла Аронова, ее смущало не только фактическое повторение историй "Лед" и "Лед-2", но и неопытность режиссёра Юрия Хмельницкого. Однако встретившись с ним на съемочной площадке, актриса поняла, что ошибалась. Молодой режиссер оказался очень грамотным в работе и с широким кругозором.
Ранее стало известно, что фильм «Лед-3» собрал в прокате чуть менее 2 млрд рублей - 1,847 млрд рублей. Фильм обошли такие проекты как «Холоп-2» и «Мастер и Маргарита», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru