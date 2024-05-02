СМИ: Депутаты сдадут ПЦР-тест перед инаугурацией президента РФ 6 мая
Депутаты будут сдавать ПЦР-тест 6 мая для прохода на инаугурацию президента России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что ПЦР-тест для допуска на инаугурацию нужно будет сдавать утром 6 мая. При этом сообщается, что приглашенные на инаугурацию будут стоять, так как сидячие места не предусмотрены.
Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00. Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл предстоящую инаугурацию Владимира Путина очередным поводом для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в стране, передает «Радиоточка НСН».
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