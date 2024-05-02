Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок

Около 70 раз ВСУ атаковали территорию Белгородской области за сутки

Российские военные освободили населенный пункт Бердычи в ДНР

Песков: Серьезных ожиданий от мирной конференции по Украине без участия России быть не может

Около 8 тысяч жителей обратились к медикам из-за последствий паводков

В Госдуме предложили заблокировать на территории России социальную сеть TikTok

Набор продуктов для пасхального стола обойдется россиянам в 443 руб