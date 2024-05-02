Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок

Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз российским туристам на неопределенный срок, передает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ Александра Ивина.

Вице-президент АТОР: Спрос на круизный отдых в России вырос на 25%

По его словам, режим бесплатной выдачи виз на срок до 30 дней продлили для граждан семи стран. Помимо России особые условия предоставили путешественникам из Индии, Китая, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

Представители Шри-Ланки начали выдавать визы бесплатно в октябре 2023 года. Изначально срок действия особого режима действовал до 31 марта, затем его продлили на месяц.

В апреле власти Шри-Ланки объявили о старте работы новой системы получения электронных виз eVisa, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: страница Марии Захаровой в соцсетях
ТЕГИ:Российские ТуристыВизыШри-Ланка

Горячие новости

Все новости

партнеры