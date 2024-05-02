Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок
Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз российским туристам на неопределенный срок, передает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ Александра Ивина.
По его словам, режим бесплатной выдачи виз на срок до 30 дней продлили для граждан семи стран. Помимо России особые условия предоставили путешественникам из Индии, Китая, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.
Представители Шри-Ланки начали выдавать визы бесплатно в октябре 2023 года. Изначально срок действия особого режима действовал до 31 марта, затем его продлили на месяц.
В апреле власти Шри-Ланки объявили о старте работы новой системы получения электронных виз eVisa, отмечает RT.
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