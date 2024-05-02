Минэкономразвития: Средние зарплаты россиян превысят 100 тысяч рублей к 2027 году

Среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году, говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития, передают «Ведомости».

Также отмечается, что в 2024 году зарплаты вырастут на 13,6% (около 10 тысяч рублей) и достигнут показателя в 84 тысячи рублей.

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В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным за апрель вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, рассказали сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру».

Так, самые высокие зарплатные предложения – у DevOps-инженера (250 тысяч рублей), руководителя группы разработки (201 тысяча) и data-scientist (200 тысяч рублей). Системные аналитики и геодезисты могут рассчитывать на зарплату чуть больше 150 тысяч в месяц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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