СМИ: Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35%
Самый мощный флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro Max, подешевел в России на 35%, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.
На старте продаж осенью 2023 года устройство продавали в России в среднем за 189–200 тыс. рублей. В апреле 2024 года стоимость смартфона опустилась ниже 120 тыс. рублей. При этом итоговая цена зависит от комплектации модели.
До этого стало известно, что выручка американской корпорации Apple в России снизилась более чем в 23 раза. Об этом свидетельствует отчетность российской дочерней компании за 2023 год, опубликованная Федеральной налоговой службой (ФНС).
В 2022 году выручка компании превышала 85 миллиардов рублей, в 2023-м показатель снизился до 3,6 миллиарда. Большая часть доходов приходится на продажу смартфонов iPhone, ноутбуков Mac и планшетов iPad, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Пасха входит в тройку наиболее важных праздников для россиян
- Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня
- СМИ: Депутаты сдадут ПЦР-тест перед инаугурацией президента РФ 6 мая
- Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала СВО
- Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок
- Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми
- СМИ: Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35%
- В Волгограде установили огромную грампластинку с песнями Пахмутовой
- Аналитики предупредили россиян об активизации хакеров на майских праздниках
- Экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru