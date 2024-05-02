СМИ: Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35%

Самый мощный флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro Max, подешевел в России на 35%, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж осенью 2023 года устройство продавали в России в среднем за 189–200 тыс. рублей. В апреле 2024 года стоимость смартфона опустилась ниже 120 тыс. рублей. При этом итоговая цена зависит от комплектации модели.

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До этого стало известно, что выручка американской корпорации Apple в России снизилась более чем в 23 раза. Об этом свидетельствует отчетность российской дочерней компании за 2023 год, опубликованная Федеральной налоговой службой (ФНС).

В 2022 году выручка компании превышала 85 миллиардов рублей, в 2023-м показатель снизился до 3,6 миллиарда. Большая часть доходов приходится на продажу смартфонов iPhone, ноутбуков Mac и планшетов iPad, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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