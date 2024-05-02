В Волгограде установили огромную грампластинку с песнями Пахмутовой
В Волгограде в сквере имени Александры Пахмутовой появился арт-объект в виде проигрывателя с крутящейся грампластинкой фирмы «Мелодия».
Посетители арт-объекта могут послушать 26 песен Пахмутовой, которые звучат из динамика проигрывателя. Можно услышать такие хиты, как «Нежность», «Как молоды мы были», «Русский вальс», «Надежда», «Старый клен» и другие.
Пахмутовой арт-объект уже показали. Композитор приехала в родной город, чтобы дать концерт.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что культурный центр, музей и фестиваль имени Александры Пахмутовой будут созданы в Волгограде - на малой родине композитора, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгограде установили огромную грампластинку с песнями Пахмутовой
- Аналитики предупредили россиян об активизации хакеров на майских праздниках
- Экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей
- В Лондоне откроют инсталляцию, посвященную реакции мозга на музыку Pink Floyd
- Глава ЕК: Евросоюз выделил Ливану €1 млрд до 2027 года на условиях реформ
- Врач рассказала о допустимом количестве кулича на Пасху
- СМИ: В Конго зафиксировали более 240 заражений более опасным штаммом оспы обезьян
- Набор продуктов для пасхального стола обойдется россиянам в 443 рубля
- С января 2024 года число самозанятых среди россиян-фрилансеров выросло на 25%
- Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Хабаровского края
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru