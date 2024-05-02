В Волгограде установили огромную грампластинку с песнями Пахмутовой

В Волгограде в сквере имени Александры Пахмутовой появился арт-объект в виде проигрывателя с крутящейся грампластинкой фирмы «Мелодия».

«В коллекции больше 10 тысяч!»: Грымов назвал самые желанные пластинки «Мелодии»

Посетители арт-объекта могут послушать 26 песен Пахмутовой, которые звучат из динамика проигрывателя. Можно услышать такие хиты, как «Нежность», «Как молоды мы были», «Русский вальс», «Надежда», «Старый клен» и другие.

Пахмутовой арт-объект уже показали. Композитор приехала в родной город, чтобы дать концерт.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что культурный центр, музей и фестиваль имени Александры Пахмутовой будут созданы в Волгограде - на малой родине композитора, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПамятникиВолгоград

Горячие новости

Все новости

партнеры