Камчатский Шивелуч выбросил пепел на 5,5 километров

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 километров, сообщает ТАСС.

На Камчатке началось извержение вулканов

Шлейф распространился на расстояние до пяти километров. Вулкан начал извергаться 20 ноября 2022 года. Кроме того, 23 числа проснулся самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская сопка.

В феврале произошло извержение вулкана Сакурадзима в Японии.

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ФОТО: Пресс-служба МЧС Камчасткого края
ТЕГИ:ВулканыКамчатка
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