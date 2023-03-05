Камчатский Шивелуч выбросил пепел на 5,5 километров
5 марта 202308:22
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 километров, сообщает ТАСС.
Шлейф распространился на расстояние до пяти километров. Вулкан начал извергаться 20 ноября 2022 года. Кроме того, 23 числа проснулся самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская сопка.
В феврале произошло извержение вулкана Сакурадзима в Японии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru