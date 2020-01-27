Шкуматов заявил о бесполезности штрафов за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме планируется обсудить инициативу по введению наказания за скрутку пробега автомобилей. Например, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что необходимо ввести штрафы в размере от 300 тыс до 1 млн рублей. При этом, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов выступил с предложением о более суровом наказании – вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на ассоциацию.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что доказать факт скрутки практически невозможно.

«Мне эта история кажется странной. Дело в том, что доказать сам факт скрутки пробега, особенно с учетом технических возможностей, которые сейчас есть у тех, кто это делает, практически невозможно. Если у автомобиля несколько владельцев, то доказать факт, что конкретный владелец это сделал тоже нельзя. Здесь можно говорить, что это будет очередная неработающая норма в нашем законодательстве. И зачем депутаты вообще этим занялись, честно говоря, не понимаю», - сказал Шкуматов.

При этом, как отметил собеседник НСН, сейчас скрутить пробег довольно сложно в силу развития информационных технологий.