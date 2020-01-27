Шкуматов заявил о бесполезности штрафов за скрутку пробега автомобилей
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН объяснил, почему законодательные санкции не будут действовать на нарушителей.
В Госдуме планируется обсудить инициативу по введению наказания за скрутку пробега автомобилей. Например, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что необходимо ввести штрафы в размере от 300 тыс до 1 млн рублей. При этом, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов выступил с предложением о более суровом наказании – вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на ассоциацию.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что доказать факт скрутки практически невозможно.
«Мне эта история кажется странной. Дело в том, что доказать сам факт скрутки пробега, особенно с учетом технических возможностей, которые сейчас есть у тех, кто это делает, практически невозможно. Если у автомобиля несколько владельцев, то доказать факт, что конкретный владелец это сделал тоже нельзя. Здесь можно говорить, что это будет очередная неработающая норма в нашем законодательстве. И зачем депутаты вообще этим занялись, честно говоря, не понимаю», - сказал Шкуматов.
При этом, как отметил собеседник НСН, сейчас скрутить пробег довольно сложно в силу развития информационных технологий.
«Есть различные базы данных, которые предоставляют покупателю информацию о жизненном цикле автомобиля, включая его пробеги на промежуточных стадиях эксплуатации. Поэтому, когда человек продает автомобиль с пробегом 60 тыс км, а в базе данных вы видите пробег в 200 тыс км, то, конечно, нужно верить данным базы», - пояснил он.
Эксперт убежден, что скрутка «на рынке автомобилей существовала, существует и будет существовать».
Отмечается, что порядка 30% 50 миллионного автопарка России имеют скорректированные данные по километражу. Инициативу по введению штрафов планируется рассмотреть уже в феврале, текст законопроекта планируется разработать до конца 2020 года.
Ранее в эфире НСН первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков выразил сомнение, что такой законопроект будет принят. «Проблема есть. Но эта идея не кажется разумной. Это скорее проблема культуры. Потому что есть у нас традиция обмана при купле-продаже. Я не вижу, кто это будет исполнять, кто это будет контролировать. Сотрудники МВД откажутся это делать», - заметил парламентарий.
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