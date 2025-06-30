Песков заявил, что армяне в России с болью смотрят на последние события
Многие армяне в России с болью смотрят на последние события, сообщил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, среди российских граждан – несколько миллионов армян. Многие из них не приемлют то, как происходят эти события.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Армения является близкой страной для России. При этом Москва не хочет вмешиваться во внутренние дела Еревана.
Ранее в Ереване задержали лидера движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru