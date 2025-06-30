Трамп заявил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта

У Тегерана могло быть четыре ядерных объекта, из которых один не был основным, сообщил телеканалу Fox News американский лидер Дональд Трамп.

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Президент США не уточнил, какой именно четвертый ядерный объект Ирана он имеет в виду.

Ранее Трамп пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет мирным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Белый дом США
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