Трамп заявил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта
30 июня 202500:01
У Тегерана могло быть четыре ядерных объекта, из которых один не был основным, сообщил телеканалу Fox News американский лидер Дональд Трамп.
Президент США не уточнил, какой именно четвертый ядерный объект Ирана он имеет в виду.
Ранее Трамп пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет мирным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru