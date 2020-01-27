В Госдуме не оценили уголовное наказание за скрутку пробега
Первый зампред комитета по госстроительству в эфире НСН выразил сомнение, что такой законопроект, предусматривающий наказание за скрученные пробег, найдет поддержку в парламенте.
Ввести уголовную ответственность за скрутку пробега автомобилей предложил замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов. Поскольку проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения, он пообещал до конца года подготовить соответствующий законопроект, пишут «Известия».
Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН выразил сомнение, что такой законопроект будет принят.
«Проблема есть. Но эта идея не кажется разумной. Это скорее проблема культуры. Потому что есть у нас традиция обмана при купле-продаже. Я не вижу, кто это будет исполнять, кто это будет контролировать. Сотрудники МВД откажутся это делать», - заметил парламентарий.
Как пример он привел историю с законопроектом о зацеперах, который вносила в Госдуму Мосгордума.
«Мы его рассмотрели на комитете, вернули на доработку, потому что он был недостаточно тщательно прописан. Через год Мосгордума внесла его повторно, ни на запятую не изменив текст. Мы его вынуждены были рассмотреть повторно, проголосовали за отклонение. Когда его начали рассматривать на палате, возникла дискуссия, [председатель Госдумы] Вячеслав Володин предложил Москву поддержать - «тема актуальная». Наш комитет получил поручения, в частности, ваш покорный слуга, возглавить рабочую группу, чтобы доработать документ совместно с коллегами из Мосгордумы. Мы работали, я собирал группу несколько раз. Были представители Минюста, Главного государственно-правового управления, МВД. Все со скрипом согласовали, потому что МВД не хотело брать на себя дополнительные функции. Но согласовали. И вдруг через некоторое время мы получаем отрицательный отзыв правительства, который, несомненно, был написан под давлением Министерства внутренних дел. Вот и все. На этом история закончилась. Так будет и здесь», - заверил Лысаков.
Законопроект не пройдет, даже если Старовойтов его внесет на рассмотрение, подчеркнул собеседник НСН.
«Он потребует выделения дополнительных бюджетных средств на проведение технических экспертиз», - пояснил он.
Ранее НСН писала, что новые автомобили теперь будут продаваться вместе с номерами и регистрацией. Автосалоны будут выполнять все действия по регистрации без визита покупателя в ГИБДД.
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