СМИ: В Китае создали оружие, способное выводить из строя электросети

На опубликованном видео показан запуск оружия с наземной платформы, после которого происходит выброс 90 цилиндрических суббоеприпасов. При ударе о землю они подпрыгивают и взрываются в воздухе, распространяя тонкие углеродные нити, обработанные химическим способом. Эти нити предназначены для создания короткого замыкания в высоковольтных энергетических системах.

Как уточняет CCTV со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий, новое оружие способно поражать электрические сети противника на площади не менее 10 тысяч квадратных метров. Дальность действия составляет 290 км, масса боезаряда — 490 кг. Название и тип вооружения в публикации не приводятся, но по оценке экспертов, представленное оружие - аналог графитовой бомбы или ракеты.

В ноябре 2024 года SCMP сообщало, что китайские ученые разработали новый тип микроволнового оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».